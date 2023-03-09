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Широков — о матче сборной России с Ираком: «В Питере точно можно ожидать аншлаг»

09 Марта 2023 • 19:28 Комментировать

Экс-игрок «Зенита» Роман Широков высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Ирака.

«В Питере точно можно ожидать аншлаг на трибунах. Естественно, хорошо, что сборная сыграет в России. Все-таки хочется смотреть на свою сборную не только на выезде, но и дома», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Ранее Российский футбольный союз сообщил, что 26 марта сборная России проведет контрольную встречу против сборной Ирака. Поединок пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Помимо этого, по информации различных источников, 23 марта наша национальная команда сыграет с Ираном в Тегеране.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Роман Широков Сборная Ирака
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