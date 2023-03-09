Кузнецов: «Иран и Ирак — это хорошие сборные для спарринга»

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей сборной России.

«Здорово, что сыграем с Ираком — это шаг вперед в отношении России. На матче не будет Fan ID, поэтому народ соберется. Мы уже организовываем товарищеские игры. Иран и Ирак — это хорошие сборные для спарринга», — приводит слова Кузнецова «Чемпионат».

По информации СМИ, контрольная игра между сборной России и Ирана состоится 23 марта в Тегеране, а уже 26 марта национальная команда встретится с Ираком в Санкт-Петербурге. Отметим, что это будет первый домашний поединок команды Валерия Карпина за последний год.