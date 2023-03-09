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Алдонин не верит, что матч Россия – Ирак соберёт аншлаг

09 Марта 2023 • 18:10 Комментировать

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России против Ирака.

«Прекрасно, что сборная сыграет у нас в стране. У болельщиков будет возможность ее посмотреть. Думаю, что все болельщики, кто по-настоящему любит футбол, с удовольствием придут поддержать сборную», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

При этом эксперт считает, что на матче не стоит ждать аншлаг, ведь это просто товарищеский поединок, но очень хочется увидеть много болельщиков на стадионе.

Контрольная игра между сборными России и Ирака состоится 26 марта в Санкт-Петербурге.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Евгений Алдонин Сборная Ирака
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