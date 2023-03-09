«Будет аншлаг» — Сенников о матче сборной России в Санкт-Петербурге

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Ирака.

«Здорово и вдвойне приятно, что матч Россия — Ирак пройдет в Санкт-Петербурге. Как мне кажется, будет аншлаг. Народ точно придет», — цитирует слова Сенникова издание «Чемпионат».

6 марта РФС опубликовал расширенный состав сборной России на мартовский сбор, который стартует 18-го числа. Планируется, что национальная команда проведет два товарищеских матча: против Ирана (предварительно 23 марта) на выезде и против Ирака (26 марта) в Санкт-Петербурге.