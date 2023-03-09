​В РФС подтвердили договорённость по матчу Россия – Ирак в Санкт-Петербурге

В воскресенье, 26 марта, сборная России проведёт домашний товарищеский матч против Ирака. В службе коммуникаций Российского футбольного союза подтвердили «Матч ТВ» наличие договорённости по проведению такой игры в Санкт-Петербурге.

Для сборной России игра с Ираком станет первой домашней игрой с ноября 2021 года. Тогда, напомним, команда Валерия Карпина принимала Кипр (6:0) в рамках отборочного цикла чемпионата мира.

Как известно, Россия столкнулась с футбольными санкциями. По этой причине российская национальная сборная в настоящий момент может проводить только товарищеские поединки.