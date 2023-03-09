​Погребняк ожидает много зрителей на матче Россия – Ирак

В конце марта сборная России проведёт первый домашний матч за 16 месяцев. Команда Валерия Карпина 26 числа в Санкт-Петербурге примет сборную Ирака. Экс-игрок российской сборной Павел Погребняк ожидает много зрителей на этом матче.

«Думаю, народ придёт на этот матч в Санкт-Петербурге. Болельщики должны были соскучиться по играм сборной. На данный момент без разницы, какой соперник, главное - игровая практика для футболистов. Хотелось бы, чтобы наша сборная одержала в этом матче победу», - сказал Погребняк, чьи слова приводит «Чемпионат».

В прошлый раз сборная России играла на своём поле ещё в ноябре 2021 года. Тогда команда Валерия Карпина разгромила Кипр (6:0) в рамках отбора на чемпионат мира.

До игры с Ираком сборная России должна сыграть в гостях у сборной Ирана. Игра планируется на 23 марта.