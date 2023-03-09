Дьяков: «Здорово, что сборная России снова сыграет дома»

Бывший футболист «Ростова» и столичного «Динамо» Виталий Дьяков высказался о проведении матча сборных России и Ирака в Санкт-Петербурге.

«Здорово, что сборная России снова сыграет дома, несмотря на уровень соперника. Как мне кажется, на матче в Санкт-Петербурге будет аншлаг. Болельщики соскучились — сборная давно не играла, тем более в России», — заявил экс-защитник второго состава национальной команды в интервью «Чемпионату». Дьяков считает, что Ирак не является сильным соперником, однако любой матч сборной в текущей ситуации является хорошей новостью.

Напомним, что сборная России проведёт первый домашний поединок с 2021 года 26 марта на «Газпром Арене».