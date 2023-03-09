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Непомнящий — о переносе матча сборной России: «В Санкт-Петербурге комфортнее играть, чем в Сочи»

09 Марта 2023 • 15:26 Комментировать

Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий высказался о переносе матча сборных России и Ирака из Сочи в Санкт-Петербург.

«Если честно, в Санкт-Петербурге комфортнее играть матчи, чем в Сочи. На «Газпром Арене» лучше газон, есть крыша — это значительные преимущества. Думаю, что и болельщиков придёт побольше», — заявил экс-тренер сборной Камеруна, чьи слова цитирует «Чемпионат». По его мнению, сейчас возросла важность комфорта для болельщиков и футболистов, отметив и уровень полей на юге России. Непомнящий подвёл итог, что перенос игры является разумным решением.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина проведут свою первую домашнюю встречу с ноября 2021 года против сборной Ирака 26 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Валерий Непомнящий Газпром Арена Фишт
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