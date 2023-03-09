Непомнящий — о переносе матча сборной России: «В Санкт-Петербурге комфортнее играть, чем в Сочи»

Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий высказался о переносе матча сборных России и Ирака из Сочи в Санкт-Петербург.

«Если честно, в Санкт-Петербурге комфортнее играть матчи, чем в Сочи. На «Газпром Арене» лучше газон, есть крыша — это значительные преимущества. Думаю, что и болельщиков придёт побольше», — заявил экс-тренер сборной Камеруна, чьи слова цитирует «Чемпионат». По его мнению, сейчас возросла важность комфорта для болельщиков и футболистов, отметив и уровень полей на юге России. Непомнящий подвёл итог, что перенос игры является разумным решением.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина проведут свою первую домашнюю встречу с ноября 2021 года против сборной Ирака 26 марта.