Игонин: «Здорово, что сборная России снова может играть матчи у себя дома»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Алексей Игонин высказался о проведении матча сборной России против Ирака на «Газпром Арене».

«Здорово, что сборная России снова может играть матчи у себя дома. Мы адаптируемся к условиям, в которых находимся. Нам всё-таки интересно посмотреть, что у нас происходит в сборной: какие произошли изменения, да и какой она видится главному тренеру в ближайшем будущем», — заявил эксперт в интервью «Чемпионату».

Алексей выразил надежду на то, что болельщики получат удовольствие от игры сборной и пребывания на стадионе. Что же касается соперника подопечных Валерия Карпина, то Игонин не считает Ирак простым оппонентом, поскольку чемпионат мира в Катаре показал развитие футбола по всему миру.

Напомним, что сборная России встретится с Ираком в Санкт-Петербурге 26 марта. Также в рамках первого сбора 2023 года команда Карпина также сыграет с Ираном в Тегеране.