Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Игонин: «Здорово, что сборная России снова может играть матчи у себя дома»

09 Марта 2023 • 15:05 Комментировать

Бывший игрок петербургского «Зенита» Алексей Игонин высказался о проведении матча сборной России против Ирака на «Газпром Арене».

«Здорово, что сборная России снова может играть матчи у себя дома. Мы адаптируемся к условиям, в которых находимся. Нам всё-таки интересно посмотреть, что у нас происходит в сборной: какие произошли изменения, да и какой она видится главному тренеру в ближайшем будущем», — заявил эксперт в интервью «Чемпионату».

Алексей выразил надежду на то, что болельщики получат удовольствие от игры сборной и пребывания на стадионе. Что же касается соперника подопечных Валерия Карпина, то Игонин не считает Ирак простым оппонентом, поскольку чемпионат мира в Катаре показал развитие футбола по всему миру.

Напомним, что сборная России встретится с Ираком в Санкт-Петербурге 26 марта. Также в рамках первого сбора 2023 года команда Карпина также сыграет с Ираном в Тегеране.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Алексей Игонин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Марта
15:26 · Чемпионат мира 2026
Непомнящий — о переносе матча сборной России: «В Санкт-Петербурге комфортнее играть, чем в Сочи»
15:05 · Чемпионат мира 2026
Игонин: «Здорово, что сборная России снова может играть матчи у себя дома»
14:40 · Чемпионат мира 2026
​Иран и Россия наверняка сыграют без зрителей
14:34 · Чемпионат мира 2026
Булыкин высказался о матче сборной России против Ирака
13:37 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Сейчас «Спартак» — базовый клуб сборной России, так должно быть всегда!»
11:35 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Динамо» объяснил, почему у российских футболистов есть проблемы с психологией
09:37 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Аякса» сравнил Хиддинка и Адвоката
08 Марта
19:29 · Россия. Премьер-лига
​Ещенко отметил важность матчей с Ираном и Ираком для сборной России
17:04 · Чемпионат мира 2026
​Булыкин поделился ожиданиями от матчей России против Ирана и Ирака
16:58 · Чемпионат мира 2026
​Булыкин оценил попадание Головина и Алексея Миранчука в состав сборной России
15:42 · Чемпионат мира 2026
Агент Никиты Чернова: «Мне сложно сказать, поедет ли игрок в расположение сборной»
12:04 · Чемпионат мира 2026
«Головин и Миранчук обязаны приехать в сборную» — Павлюченко
11:42 · Россия. Премьер-лига
Черчесов — о натурализации Малкома и Клаудиньо: «Это классные мастера, которые помогут нашей сборной» 1
11:41 · Чемпионат мира 2026
Фролов — о переходе РФС в АФК: «Вряд ли, это неудобно»
10:16 · Россия. Премьер-лига
Озбилиз: «Дзюба — неконфликтный человек»
Все новости
Рекомендуем