​Иран и Россия наверняка сыграют без зрителей

В четверг, 23 марта, сборные Ирана и России проведут товарищеский матч в Тегеране. Вероятно, игра пройдёт при пустых трибунах, о чём сообщили в местной футбольной федерации.

«На данный момент нам известно, что матч между сборными России и Ирана пройдёт без зрителей, но официального решения пока нет. Возможно, что-то поменяется, и игра пройдёт со зрителями», - комментарий пресс-службы Федерации футбола Ирана приводит на своих страницах sport24.

Ранее сообщалось, что товарищеский матч сборных России и Ирака состоится 26 марта в Санкт-Петербурге.

Добавим, что футбольная Россия в настоящий момент находится под санкциями. Национальная команда страны в таких условиях может проводить исключительно товарищеские матчи.