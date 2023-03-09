​Стало известно, в каком городе пройдёт матч Россия – Ирак

В обозримом будущем сборная России проведёт первый домашний матч за долгое время. В воскресенье, 26 марта, команда Валерия Карпина на своём поле сыграет против сборной Ирака.

Мохаммед Имад, который является пресс-секретарём сборной Ирака, рассказал о том, в каком городе пройдёт товарищеская игра.

«Матч между сборными России и Ирака состоится 26 марта в Санкт-Петербурге», - сказал Имад, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Ранее сообщалось, что матч сборных России и Ирака может пройти в Сочи.

Предыдущий домашний матч сборная России проводила в ноябре 2021 года против сборной Кипра (победа 6:0).