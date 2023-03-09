Булыкин высказался о матче сборной России против Ирака

Бывший футболист российской национальной команды Дмитрий Булыкин поделился мнением о предстоящей встрече сборной России против Ирака.

«Здорово, что России будет играть с другой сборной, а не со своим вторым составом. Хотелось бы увидеть мотивированных футболистов. И самое главное - нашу победу», — заявил экс-нападающий «Локомотива» и «Аякса» в интервью «Чемпионату».

По его мнению, встреча с Ираком является совершенно другим уровнем после матчей против Узбекистана и Таджикистана. Также эксперт выразил надежду на то, что поклонникам создадут условия для поддержки команды.

Напомним, что матч сборных России и Ирака пройдёт в Санкт-Петербурге 26 марта.