​Булыкин поделился ожиданиями от матчей России против Ирана и Ирака

В конце марта сборная России должна провести товарищеские матчи против Ирана и Ирака. Своими ожиданиями от этих игр поделился известный в прошлом российский футболист Дмитрий Булыкин.

«Предыдущие товарищеские матчи вызвали массу критики. Поэтому сейчас надо показать результат. Думаю, Карпин постарается добиться побед при качественной игре. Иначе давление на него ещё усилится. Поэтому на поле выйдут все сильнейшие на данный момент», - сказал Булыкин, чьи слова на своих страницах приводит «Плеймейкер».

Напомним, что осенью сборная России проводила товарищеские матчи против Кыргызстана (победа 2:1), Узбекистана (0:0) и Таджикистана (0:0).

Стоит отметить, что Российский футбольный союз пока ещё не подтвердил проведение матчей с Ираном и Ираком. Информация будет сообщена дополнительно.