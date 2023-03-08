Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

​Булыкин оценил попадание Головина и Алексея Миранчука в состав сборной России

08 Марта 2023 • 16:58 Комментировать

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, имеет ли смысл вызывать на товарищеские матчи сборной России Александра Головина из «Монако» и Алексея Миранчука из «Торино».

Напомним, что Александр Головин и Алексей Миранчук попали в расширенный состав сборной России, который был опубликован в понедельник. При этом осенью «легионеры» не вызывались в национальную команду.

«Ну, это же расширенная заявка. Не факт, что в итоге оба приедут. Просто Карпин показал, что следит за всеми», - высказался Булыкин в ходе интервью для «Плеймейкера».

В конце марта сборная России должна провести товарищеские матчи против сборных Ирана и Ирака.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Торино Сборная России Дмитрий Булыкин Алексей Миранчук Александр Головин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Марта
17:04 · Чемпионат мира 2026
​Булыкин поделился ожиданиями от матчей России против Ирана и Ирака
16:58 · Чемпионат мира 2026
​Булыкин оценил попадание Головина и Алексея Миранчука в состав сборной России
15:42 · Чемпионат мира 2026
Агент Никиты Чернова: «Мне сложно сказать, поедет ли игрок в расположение сборной»
12:04 · Чемпионат мира 2026
«Головин и Миранчук обязаны приехать в сборную» — Павлюченко
11:42 · Россия. Премьер-лига
Черчесов — о натурализации Малкома и Клаудиньо: «Это классные мастера, которые помогут нашей сборной» 1
11:41 · Чемпионат мира 2026
Фролов — о переходе РФС в АФК: «Вряд ли, это неудобно»
10:16 · Россия. Премьер-лига
Озбилиз: «Дзюба — неконфликтный человек»
07 Марта
23:29 · Чемпионат мира 2026
Каряка: «Конфликт между Карпиным и Дзюбой — это домыслы журналистов»
23:07 · Чемпионат мира 2026
Чанов - о сборной России: «Задача тренерского штаба - посмотреть больше вратарей»
22:05 · Чемпионат мира 2026
Дьяков: «Не вызвали не только Дзюбу, а ещё нескольких опытных и возрастных игроков»
20:38 · Чемпионат мира 2026
Кавазашвили: «Не думаю, что дверь в сборную для Дзюбы точно закрыта»
19:37 · Чемпионат мира 2026
Свищев рассказал о своём отношении к смене гражданства Тикнизяном
17:21 · Чемпионат мира 2026
Нгамалё: «Думаю, что возможно провести матч между сборными России и Камеруна»
17:21 · Чемпионат мира 2026
Президент «Урала»: Помазун и Бевеев заслуженно попали в расширенный состав сборной России
17:10 · Чемпионат мира 2026
Колосков: Тикнизян — не потеря для сборной России
Все новости
Рекомендуем