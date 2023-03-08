​Булыкин оценил попадание Головина и Алексея Миранчука в состав сборной России

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, имеет ли смысл вызывать на товарищеские матчи сборной России Александра Головина из «Монако» и Алексея Миранчука из «Торино».

Напомним, что Александр Головин и Алексей Миранчук попали в расширенный состав сборной России, который был опубликован в понедельник. При этом осенью «легионеры» не вызывались в национальную команду.

«Ну, это же расширенная заявка. Не факт, что в итоге оба приедут. Просто Карпин показал, что следит за всеми», - высказался Булыкин в ходе интервью для «Плеймейкера».

В конце марта сборная России должна провести товарищеские матчи против сборных Ирана и Ирака.