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Фролов — о переходе РФС в АФК: «Вряд ли, это неудобно»

08 Марта 2023 • 11:41 Комментировать

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался о возможном переходе российского футбола в Азию.

«Нам необходимы игры с другими странами, потому что вариться в собственном соку — не самое лучшее. Азия? Вряд ли, это неудобно», — заявил голкипер коллектива Премьер-лиги в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что в конце прошлого года исполком РФС активно обсуждал возможность смены конфедерации, однако итоговое решение не было принято. Уже в 2023 году была создана рабочая группа совместно с УЕФА, которая занимается вопросом интеграции в европейский футбол.

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Фролов Переход РФС в АФК
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