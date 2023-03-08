Фролов — о переходе РФС в АФК: «Вряд ли, это неудобно»

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался о возможном переходе российского футбола в Азию.

«Нам необходимы игры с другими странами, потому что вариться в собственном соку — не самое лучшее. Азия? Вряд ли, это неудобно», — заявил голкипер коллектива Премьер-лиги в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что в конце прошлого года исполком РФС активно обсуждал возможность смены конфедерации, однако итоговое решение не было принято. Уже в 2023 году была создана рабочая группа совместно с УЕФА, которая занимается вопросом интеграции в европейский футбол.