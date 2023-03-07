Свищев рассказал о своём отношении к смене гражданства Тикнизяном

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал решение защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна выступать за сборную Армении.

«Я к смене спортивного гражданства отношусь спокойно. В этом нет ничего особенного. Его пригласили и замотивировали. Это совершенно нормально», — приводит слова Свищева Vprognoze.

Депутат добавил, что бразильцы получают российские паспорта, а этнический армянин принял решение выступать за сборную Армении, никаких проблем.

В нынешнем сезоне 23-летний Тикнизян принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет четыре результативные передачи.