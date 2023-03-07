Президент «Урала»: Помазун и Бевеев заслуженно попали в расширенный состав сборной России

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал попадание двух футболистов команды в расширенный состав сборной России. От екатеринбургского клуба в национальную команду попали вратарь Илья Помазун и защитник Мингиян Бевеев.

«В клубе очень рады, что наши футболисты вызваны в национальную сборную России. Они своей игрой заслужили вызова, главный тренер их вызывает, чтобы познакомиться», — приводит слова Иванова Metaratings.

Функционер отметил, что это первый раз, когда в сборную России были вызваны сразу два игрока из «Урала».

Сбор национальной команды стартует 18 марта, в ходе тренировочных занятий команда Валерия Карпина должна провести два товарищеских матча.