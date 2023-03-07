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Колосков: Тикнизян — не потеря для сборной России

07 Марта 2023 • 17:10 Комментировать

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что защитник «Локомотива» Наир Тикнизян будет выступать за сборную Армении.

«В первую очередь Карпин должен сказать, мог бы Тикнизян дорасти до уровня сборной России? Если бы он был звездой, тогда давно был бы на слуху. Поэтому я не думаю, что Наир — потенциальная потеря для нашей национальной команды», — приводит слова Колоскова портал Metaratings.

По мнению функционера, Тикнизян сделал такой выбор, потому что он не может играть за сборную России на международной арене, а теперь у него есть такая возможность в Армении.

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Евро-Футбол.Ру,
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