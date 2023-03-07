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Баженов: «Поздравляю Игнатова с вызовом в сборную, всё остальное зависит от него»

07 Марта 2023 • 17:01 Комментировать

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов прокомментировал расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

«Состав не удивил. Кого-то чаще приглашают, кого-то реже. Все логично. Поздравляю ребят, которых вызывали, в том числе и тех, кого вызвали впервые. Поздравляю Игнатова! Все остальное зависит от него», — приводит слова Баженова «Чемпионат».

По мнению функционера, 41 футболист в расширенном списке — это нормально, тренерский штаб рассматривает многих кандидатов.

Добавим, что из «Спартака» в расширенный состав национальной команды попали десять человек.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная России Никита Баженов Михаил Игнатов
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