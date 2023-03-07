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Сенников: Тикнизян мог бы попасть в сборную России

07 Марта 2023 • 14:03 Комментировать

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на вызов защитника «железнодорожников» Наира Тикнизяна в сборную Армении. Ранее 23-летний футболист вызывался в российскую молодежную команду.

«Нормально отношусь к тому, что Тикнизян решил играть за сборную Армении. Если у него есть армянские корни, почему бы и не играть за сборную этой страны», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Тикнизян мог бы попасть в сборную России, ведь у команды всегда были проблемы с крайними защитниками, но футболист сделал выбор, к нему претензий быть не может.

В конце марта национальная команда Армении встретится с Турцией в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2024, а позже сыграет товарищеский матч с Кипром.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная России Сборная Армении Дмитрий Сенников Наир Тикнизян
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