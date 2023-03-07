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Федун высказался о соперниках сборной России

07 Марта 2023 • 12:49 Комментировать

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о предполагаемых соперниках сборной России по товарищеским матчам. Команда Валерия Карпина в конце марта должна сыграть против Ирана и Ирака. При этом официально Российский футбольный союз об этих матчах пока что не объявлял.

«Могу пожелать успехов ребятам. К сожалению, у нас сейчас нет сильных соперников, но национальная сборная - символ страны», - высказался Федун, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что осенью сборная России проводила товарищеские матчи против Кыргызстана (победа 2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).

Сборная России объявила расширенный состав на ближайший сбор

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Леонид Федун
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