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Слуцкий назвал причину, по которой стоит смотреть товарищеские матчи сборной России

07 Марта 2023 • 10:07 Комментировать

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о своём отношении к товарищеским матчам национальной команды. Напомним, что в марте россияне проведут две игры — против Ирана и Ирака.

По мнению Слуцкого, сейчас сборная России нуждается в товарищеских встречах, поскольку ей необходимо демонстрировать всем, что несмотря на отстранение от международных турниров, команда находится на ходу.   

«Обязательно смотрите эти матчи, потому что там вы сможете увидеть много футболистов, которые ярко проявляют себя в РПЛ, а до этого ещё не вызывались в сборную. В таких встречах мы можем понять об уровне чемпионата России», — сказал Слуцкий в видео на «YouTube-канале» «Коммент.Шоу».

Матч Россия — Иран состоится 23 марта в Тегеране, а игра против Ирака пройдёт 27 марта в Сочи.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Леонид Слуцкий
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