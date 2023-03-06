Червиченко: «У Дзюбы очень длинный язык для игрока сборной России»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал отсутствие нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в расширенном списке сборной России.

«Карпин вызывает тех игроков, которые согласны приезжать, всегда учитывается мнение футболистов. Я бы тоже не вызвал Дзюбу после хет-трика в ворота «Ростова», у него язык очень длинный для игрока сборной России», — приводит слова Червиченко Metaratings.

По мнению функционера, по одному матчу нельзя судить о состоянии футболиста, и тем более вызывать его в сборную.

6 марта Российский футбольный союз сообщил, что в расширенный список попал 41 футболист. Отметим, десять из них выступают за «Спартак».