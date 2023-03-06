Грушевский: Вызов Чалова в сборную России — логичное решение

Шоумен и поклонник ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал попадание трёх футболистов «армейского» клуба в расширенный состав сборной России.

«По поводу Чалова, то это довольно логично. Что касается Дивеева, то это, скорее, некий комплимент от Карпина, потому что Игорь травмировался на сборах и на поле еще пока не выходил», — приводит слова Грушевского «РБ Спорт».

Облякова некоторые хвалят, а кто-то критикует, он является полезным игроком для ЦСКА, но ему пока рано играть в основном составе сборной России, добавил эксперт.

Сегодня, 6 марта, Российский футбольный союз опубликовал расширенный список национальной команды на мартовский сбор, в ходе которого сборная должна сыграть два контрольных матча.