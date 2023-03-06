Булыкин — о невызове Дзюбы в сборную: Ничего страшного нет, у него другие задачи

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на непопадание нападающего «железнодорожников» Артёма Дзюбы в расширенный список сборной России.

«Дзюба еще не так много игр сыграл после своей паузы и сборы не все прошел, поэтому игровой тонус ему еще нужно набирать. Забил — конечно, красавчик. Могли и вызвать, но не вызвали, ничего страшного нет», — приводит слова Булыкина «Газета.Ру».

По мнению эксперта, у Дзюбы есть другие задачи, он хочет помочь «Локомотиву» выбраться из трудного положения в РПЛ и набрать форму, чтобы летом подписать хороший контракт с клубом.

Напомним, 34-летний нападающий перебрался в «Локомотив» минувшей зимой, его трудовое соглашение с командой рассчитано до конца сезона-2022/23.