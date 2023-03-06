Гаврилов отреагировал на попадание десяти игроков «Спартака» в расширенный состав сборной России

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о попадании десяти футболистов «красно-белых» в расширенный список сборной России.

«Если многим футболистам «Спартака» поступило приглашение в сборную России, значит, они достойны этого. В национальной команде решение кого взывать принимает не только Карпин, а весь тренерский штаб», — заявил Гаврилов «РБ Спорту».

Из состава «Зенита» в национальную команду вызваны только три игрока, потому что там играет много легионеров, добавил эксперт.

Ранее РФС опубликовал расширенный список сборной России, в который попал 41 футболист. На мартовских сборах у команды Валерия Карпина запланировано два товарищеских матча.