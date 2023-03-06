Агент Алексея Миранчука прокомментировал вызов игрока в сборную России

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, высказался о попадании игрока в расширенный список сборной России.

«Поедет Алексей в сборную или нет, зависит не от меня и не от футболиста. Это должны решать тренерский штаб сборной России, Российский футбольный союз, футбольный клуб «Торино» и Федерация футбола Италии», — приводит слова Шпинёва «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний Миранчук забил четыре мяча и записал на свой счет четыре результативные передачи в 20 матчах во всех турнирах.

Ранее РФС опубликовал расширенный список сборной России на товарищеские матчи, в который попал Миранчук и еще 40 футболистов. Контрольные встречи должны пройти в 20-х числах марта.