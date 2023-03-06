Помазун: «Первый вызов в сборную России — очень знаковое событие»

Вратарь «Урала» Илья Помазун отреагировал на попадание в расширенный состав сборной России. Стоит отметить, что ранее 26-летний футболист не вызывался в национальную команду.

«О попадании в расширенный список сборной России узнал из интернета. Очень приятно! Хотелось бы попасть в окончательный список и поработать на сборе. Для меня первый вызов — очень знаковое событие. Я рад!» — приводит слова Помазуна Sport24.

В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 35 мячей и четыре раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности. Напомним, Помазун арендован «Уралом» у ЦСКА.