Галактионов сообщил, что у него закончился контракт с молодёжной сборной России

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о своём будущем в молодёжной сборной России.

«По моему будущему комментарии даст РФС. У меня сейчас нет контракта, и никто его не предлагал», — приводит слова Галактионова портал «РБ Спорт».

Напомним, 38-летний специалист возглавлял молодежную сборную России с декабря 2018 года.

В ноябре прошлого года Галактионов стал новым главным тренером московского «Локомотива», перебравшись из «Пари НН». После 18 туров «железнодорожники» идут на 13-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 16 очков.