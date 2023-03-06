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Нигматуллин — о Дзюбе: «Ни один тренер не вызовет в сборную футболиста, который не уважает его»

06 Марта 2023 • 19:00 Комментировать

Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин отреагировал на непопадание форварда «железнодорожников» Артёма Дзюбы в расширенную заявку сборной России.

«Думаю, что даже если Дзюба забьет десять голов, он все равно не будет вызван в сборную России. Ни один тренер в мире не вызовет в свою сборную футболиста, который не уважает его. Это опасно для коллектива и атмосферы», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

По мнению эксперта, на данный момент сборная России работает на перспективу, поэтому вряд ли Дзюба еще пригодится команде.

Ранее Российский футбольный союз опубликовал расширенный список национальной команды, в который попал 41 футболист.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная России Руслан Нигматуллин Артём Дзюба
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