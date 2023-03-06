Карпин прокомментировал появление Миранчука и Головина в расширенном списке сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал расширенный состав национальный команды. В списке 41 футболист, в том числе полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек «Торино» Алексей Миранчук.

«Список игроков, представленный сейчас — расширенный, окончательный планируем объявить 16 марта. Очевидно, что он составлен по итогам первых матчей в этом году — в чемпионате и кубке России», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Специалист отметил, что главное отличие от предыдущих сборов — появление в списке Головина и Миранчука, которые не принимали участие в последних трех сборах команды. Карпин объяснил их включение в расширенный состав тем, что сейчас им будет проще в плане логистики, а также это связано с уровнем соперника сборной, плюс ко всему они уже год не были в команде, не хотелось продлевать такую большую паузу.

Сбор национальной команды пройдет с 19 по 28 марта в Новогорске. На данном сборе планируется два контрольных матча.