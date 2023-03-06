​«Легионеры» Головин и Алексей Миранчук – в расширенном составе сборной России

В понедельник был обнародован расширенный состав российской национальной команды на мартовский сбор. Стоит отметить, что в списке присутствуют так называемые «легионеры» - полузащитники Александр Головин и Алексей Миранчук, которые выступают за «Монако» и «Торино» соответственно.

Стоит сказать, что осенью Валерий Карпин не вызывал «легионеров», предпочитая просматривать в сборной России менее опытных футболистов.

Добавим, что в расширенный состав сборной России не попал нападающий «Локомотива» Артём Дзюба, который на днях оформил хет-трик в игре Премьер-лиги против «Ростова»,