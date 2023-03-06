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Зидан может возглавить топ-сборную слухи

06 Марта 2023 • 00:48 Комментировать

Наставник Зинедин Зидан находится в числе основных кандидатов на пост главного тренера сборной Бразилии.

Бразильская конфедерация футбола продолжает заниматься поисками нового рулевого с момента ухода Тите, объявившего об отставке сразу после поражения от сборной Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира. По данным Calciomercato, на сегодняшний день именно Зидан является фаворитом на пост. Француз, напомним, остаётся без тренерской работы с 2021 года – тогда он покинул мадридский «Реал».

По слухам, возглавить сборную Бразилии также могут нынешний наставник «Реала» Карло Анчелотти и недавно уволенный из сборной Испании Луис Энрике.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Зинедин Зидан
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