Наставник Зинедин Зидан находится в числе основных кандидатов на пост главного тренера сборной Бразилии.

Бразильская конфедерация футбола продолжает заниматься поисками нового рулевого с момента ухода Тите, объявившего об отставке сразу после поражения от сборной Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира. По данным Calciomercato, на сегодняшний день именно Зидан является фаворитом на пост. Француз, напомним, остаётся без тренерской работы с 2021 года – тогда он покинул мадридский «Реал».

По слухам, возглавить сборную Бразилии также могут нынешний наставник «Реала» Карло Анчелотти и недавно уволенный из сборной Испании Луис Энрике.