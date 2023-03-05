Кавазашвили высказался о возможном возвращении Дзюбы в сборную России

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о возможном возвращении нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в сборную России.

«Я уверен на 200%: если сборная России сейчас играла бы в официальных матчах, то мы бы все заставили Карпина взять Дзюбу в сборную. В футбол играют те футболисты, которые на данном этапе сильнее других», — заявил Кавазашвили Metaratings.

Эксперт отметил, что каждый матч для Дзюбы является отдельной мотивацией. Своей игрой форвард доказывает всем командам, что те зря от него отказались, добавил Кавазашвили.

Напомним, 34-летний Дзюба минувшей зимой вернулся в РПЛ, подписав контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона.