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​Месси вызван в сборную Аргентины

03 Марта 2023 • 17:31 Комментировать

Сборная Аргентины объявила имена футболистов, вызванных в ряды команды на товарищеские матчи против Панамы и Кюрасао. В списке присутствует и звёздный нападающий Лионель Месси.

Полностью список игроков «альбиселесте» выглядит так: Армани, Рульи, Эмилиано Мартинес – Фойт, Монтиэль, Молина, Перес, Пеццелья, Ромеро, Отаменди, Лисандро Мартинес, Тальяфико, Акунья, Бланко, Паредес, Гуидо Родригес, Энцо Фернандес, Перроне, Паласиос, де Пауль, Буонанотте, Альмада, Ло Чельсо, Макаллистер, ди Мария, Анхель Корреа, Буэндия, Карбони, Месси, Дибала, Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес, Гарначо, Николас Гонсалес, Алехандро Гомес.

Напомним, что в декабре сборная Аргентины стала чемпионом мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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