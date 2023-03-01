​Маскерано покинул пост тренера молодёжной сборной Аргентины

Известный в прошлом футболист Хавьер Маскерано покинул должность главного тренера молодёжной сборной Аргентины (до 20 лет). Директора Аргентинской футбольной ассоциации хотели продлить контракт с Маскерано, но 38-летний специалист решил уйти по окончанию срока контракта. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Эстебан Эдуль.

В 16 матчах под руководством Хавьера Маскерано молодёжная сборная Аргентины отпраздновала 9 побед при одной ничьей и 6 поражениях.

Как футболист Хавьер Маскерано известен главным образом по выступлениям за «Ливерпуль» и «Барселону».