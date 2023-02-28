Писарев: «Мы играем с Ираном, это достойный соперник»

Тренер Николай Писарев прокомментировал предстоящий поединок сборной России с командой Ирана.

«Что изменилось, нас куда-то вернули? Матч неофициальный. Мы играем с Ираном, это достойный соперник. Пока нет необходимости вызывать игроков старше 30 лет. Но авансов выдавать будут меньше», - приводит слова Писарева «Матч ТВ».

Противостояние российских и иранских футболистов состоится 23 марта в столице принимающей страны – Тегеране.

Точное время начала поединка на данный момент неизвестно, так как ещё не до конца подготовлены и оформлены все необходимые документы для его проведения.