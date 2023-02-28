Главный инсайдер из мира футбольной формы, FootyHeadlines, порадовал любителей российского футбола. Портал показал фотографии формы, в которой сборная России могла выступить на чемпионате мира в Катаре.

Основная красная форма в целом привычна, хотя на ней можно заметить изображение «звуковых волн». А вот гостевая чёрная форма с северным сиянием обращает на себя внимание.

Напомним, что весной прошлого года сборная России не смогла побороться за билет на чемпионат мира в стыковых матчах. Команда Валерия Карпина была отстранена после того, как с ней отказались играть все соперники по сетке плей-офф.