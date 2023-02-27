Главный тренер национальной сборной Аргентины Лионель Скалони продлил контракт с «альбиселесте». О новом контракте специалиста источники сообщали и ранее, но теперь об этом объявлено официально. Новое соглашение рассчитано до 2026 года, сообщает пресс-служба команды Аргентины.

Напомним, что Скалони тренирует официально лучшую в мире команду с 2018 года. Вместе со Скалони аргентинцы добились победы на Кубке Америки в 2021 году, взяли Финалиссиму (матч против чемпиона Европы) и стали чемпионами мира.

Ранее Скалони дал ответ на вопрос о том, сыграет ли лидер сборной Аргентины Лионель Месси на чемпионате мира в 2026 году.