​Клинсманн возглавил сборную Южной Кореи

Юрген Клинсманн стал новым главным тренером сборной Южной Кореи. Об этом объявила местная футбольная федерация. Условия контракта, подписанного 58-летним немецким специалистом, пока неизвестны.

На должности рулевого национальной команды Южной Кореи Юрген Клинсманн заменил Паулу Бенту. Последний покинул пост после чемпионата мира – 2022. На этом турнире в Катаре «азиатские тигры» вышли в 1/8 финала, где проиграли сборной Бразилии.

Юрген Клинсманн находился без работы три года. В феврале 2020 немецкий специалист оставил пост главного тренера в берлинской «Герте».