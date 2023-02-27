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​Клинсманн возглавил сборную Южной Кореи

27 Февраля 2023 • 14:52 Комментировать

Юрген Клинсманн стал новым главным тренером сборной Южной Кореи. Об этом объявила местная футбольная федерация. Условия контракта, подписанного 58-летним немецким специалистом, пока неизвестны.

На должности рулевого национальной команды Южной Кореи Юрген Клинсманн заменил Паулу Бенту. Последний покинул пост после чемпионата мира – 2022. На этом турнире в Катаре «азиатские тигры» вышли в 1/8 финала, где проиграли сборной Бразилии.

Юрген Клинсманн находился без работы три года. В феврале 2020 немецкий специалист оставил пост главного тренера в берлинской «Герте».

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Евро-Футбол.Ру,
Юрген Клинсманн Сборная Южной Кореи
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