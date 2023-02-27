Булыкин — о Дзюбе и Кокорине в сборной: «Если они будут в порядке, то почему не взять»

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о принципах формирования состава национальной сборной России на товарищеские матчи с командами Ирана и Ирака.

Ранее сообщалось, что встреча с Ираком состоится 27 марта на стадионе «Фишт». Игра с Ираном ориентировочно пойдёт 23 марта в Тегеране.

Булыкин считает, что в национальную команду необходимо приглашать футболистов, которые смогут себя проявить, независимо от их возраста.

«Стоит ли приглашать Артёма Дзюбу или Александра Кокорина? Если они будут в порядке, то почему не взять. Но тут важно не получить за такой выбор порцию хейта, а добиться побед в этих матчах», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Напомним, что ранее сборная России была отстранена от участия во всех международных турнирах, из-за чего сейчас она имеет возможность проводить лишь товарищеские встречи. В прошлом году россияне обыграли Кыргызстан (2:1), а также сыграли вничью с командами Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).