Алдонин — о матче сборной России с Ираком: «Сейчас нельзя выбирать соперника, надо играть с теми, кто согласится»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Ирака.

Ранее сообщалось, что российская команда 27 марта встретится с Ираком на стадионе «Фишт».

Алдонин отметил, что хоть ему и сложно оценить силу соперника, любые товарищеские матчи для российской сборной в нынешней ситуации — это хорошо.

«Сейчас нельзя выбирать соперника. Уже хорошо, что состоится товарищеская игра. Посмотрим на качество сборной России», — цитирует Алдонина «РБ Спорт».

Напомним, что весной прошлого года российские команды были отстранены от участия во всех международных турнирах. Ранее наша сборная успела провести товарищеские встречи с Кыргызстаном (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).