Газзаев оценил выбор Ирана в соперники сборной России

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался об анонсированном матче между сборными России и Ирана. Информация о договоренности по спаррингу была опубликована вчера, 26 февраля.

«Любая международная игра - плюс для нашего футбола и сборной. Иран - команда, которая участвовала на ЧМ, одна из сильнейших команд азиатского футбола. Очень достойный соперник», - передает слова эксперта издание «Спорт-экспресс».

Ранее стало известно, что товарищеская встреча сборных России и Ирана состоится в Тегеране 23 марта. В последнем спарринге подопечные Валерия Карпина расписали мировую с Узбекистаном (0:0).