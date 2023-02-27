Карпин — о матче сборной России с Ираном: «Это пока ещё не точно, заранее я бы не радовался»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о товарищеском матче против команды Ирана.

Ранее сообщалось, что игра против Ирана состоится 23 марта в Тегеране. По словам специалиста, не исключено, что этот матч так и не будет сыгран.

«Мы же знали о том, что разговоры идут, что, скорее всего, будет игра. Но пока это ещё не точно. Заранее я бы ничему не радовался», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Напомним, что ранее российские команды были отстранены от участия во всех международных турнирах. В прошлом году сборная России провела три товарищеские встречи: против Кыргызстана (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).