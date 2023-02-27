Игнатьев оценил шансы в матче Иран - Россия

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев высказался насчет предстоящего поединка против национальной команды Ирана. Товарищеская встреча состоится в Тегеране 23 марта.

«У игроков не будет проблем с мотивацией в этом матче. Я бы не сказал, что Иран - фаворит. В этом матче есть две приблизительно равные команды», - передает слова специалиста издание Metaratings.ru.

Напомним, что сборная России, как и клубы, отстранена от участия в официальных турнирах. В прошлом году подопечные Валерия Карпина провели три спарринга, одержав одну победу и дважды сыграв вничью.