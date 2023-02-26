​Сборная России проведёт домашний матч в марте - известен соперник и стадион

Весной сборная России проведёт несколько товарищеских матчей. Ранее сообщалось о том, что 23 марта команда Валерия Карпина сыграет против Ирана в Тегеране. Теперь появилась информация о втором сопернике российской национальной сборной.

Как сообщает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси», сборная России 27 марта сыграет против сборной Ирака. Матч пройдёт в Сочи на стадионе «Фишт».

Для сборной России это будет первый домашний матч с ноября 2021 года. Тогда команда Валерия Карпина разнесла Кипр (6:0) в Санкт-Петербурге.

Напомним, что осенью сборная России провела три товарищеских матча на выезде – против Кыргызстана (победа 2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).

Как известно, из-за санкций сборная России сейчас не участвует в официальных турнирах.