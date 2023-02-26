Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

​Сборная России проведёт домашний матч в марте - известен соперник и стадион

26 Февраля 2023 • 22:39 Комментировать (1)

Весной сборная России проведёт несколько товарищеских матчей. Ранее сообщалось о том, что 23 марта команда Валерия Карпина сыграет против Ирана в Тегеране. Теперь появилась информация о втором сопернике российской национальной сборной.

Как сообщает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси», сборная России 27 марта сыграет против сборной Ирака. Матч пройдёт в Сочи на стадионе «Фишт».

Для сборной России это будет первый домашний матч с ноября 2021 года. Тогда команда Валерия Карпина разнесла Кипр (6:0) в Санкт-Петербурге.

Напомним, что осенью сборная России провела три товарищеских матча на выезде – против Кыргызстана (победа 2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).

Как известно, из-за санкций сборная России сейчас не участвует в официальных турнирах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Ирака
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ArmFan for MU
26 Февраля 2023 в 23:28
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Февраля
16:30 · Чемпионат мира 2026
Гаврилов: «Хорошо, что вообще сборная России будет играть»
15:50 · Чемпионат мира 2026
Колосков: «Матч против Ирана — глоток свежего воздуха для игроков сборной России»
15:41 · Чемпионат мира 2026
Булыкин: «Игра с Ираном принесёт пользу сборной России»
15:36 · Чемпионат мира 2026
Булыкин оценил возможность вызова Дзюбы в сборную России на матч против Ирана
15:07 · Чемпионат мира 2026
Гладилин поделился мнением о матче сборных России и Ирана
15:01 · Чемпионат мира 2026
Агент Барбоза высказался о товарищеском матче сборных России и Ирана
14:45 · Чемпионат мира 2026
В РФС сделали заявление о матче с Ираном
14:32 · Чемпионат мира 2026
Новиков - о матче с Ираном: «Сборной России нужно играть мотивированно»
14:25 · Чемпионат мира 2026
Булыкин рассказал, чего ждёт от сборной России в матче с Ираном
14:02 · Чемпионат мира 2026
Сёмин: «Матч с Ираном - отличная проверка на прочность для сборной России»
13:40 · Чемпионат мира 2026
Колосков рассказал, что думает о матче Иран - Россия
13:20 · Чемпионат мира 2026
Бушманов высказался о составе сборной России на матч с Ираном
25 Февраля
16:56 · Чемпионат мира 2026
Петржела: «Сегодня никому нет дела до сборной России»
16:16 · Италия. Серия А
Гранат: «Головина и Миранчука надо пригласить в сборную России»
16:15 · Россия. Премьер-лига
​Агент Барбоза верит в возвращение Дзюбы в сборную России
Все новости
Рекомендуем