Гаврилов: «Хорошо, что вообще сборная России будет играть»

Бывший игрок столичного «Спартака» Юрий Гаврилов высказался об объявлении товарищеского матча между сборными России и Ирана.

«Хорошо, что вообще сборная России будет играть, но сложно сказать, что из себя представляет сборная Ирана. Наверное, это хорошая команда. Хорошо, что хоть кто-то с нами хочет играть», — заявил экс-футболист сборной СССР в интервью изданию «РБ Спорт».

Гаврилов считает, что игра за национальную команду является честью, выразив надежду, что это понимают нынешние футболисты, которые серьёзно отнесутся к предстоящей встрече.

Напомним, что сборная России проведёт первый матч в 2023 году против Ирана в столице страны Тегеране 23 марта.