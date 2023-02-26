Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Колосков: «Матч против Ирана — глоток свежего воздуха для игроков сборной России»

26 Февраля 2023 • 15:50 Комментировать

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об объявлении товарищеского матча между сборными России и Ирана.

«Матч против Ирана — глоток свежего воздуха для игроков сборной России. Наши футболисты давно не играли против соперника такого уровня. У Ирана в команде много высококлассных игроков. Там пять-шесть футболистов выступают в лучших европейских чемпионатах», — заявил функционер в интервью изданию «РБ Спорт». Колосков выразил надежду на то, что российской команде удастся завершить эту встречу лучше, чем игры против Таджикистана и Узбекистана, в которых зрители не увидели забитых мячей.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина проведут первый матч в 2023 году в Тегеране 23 марта. За предыдущий год российская команда сыграла две нулевые ничьи при одной победе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Вячеслав Колосков Сборная Ирана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Февраля
15:50 · Чемпионат мира 2026
Колосков: «Матч против Ирана — глоток свежего воздуха для игроков сборной России»
15:41 · Чемпионат мира 2026
Булыкин: «Игра с Ираном принесёт пользу сборной России»
15:36 · Чемпионат мира 2026
Булыкин оценил возможность вызова Дзюбы в сборную России на матч против Ирана
15:07 · Чемпионат мира 2026
Гладилин поделился мнением о матче сборных России и Ирана
15:01 · Чемпионат мира 2026
Агент Барбоза высказался о товарищеском матче сборных России и Ирана
14:45 · Чемпионат мира 2026
В РФС сделали заявление о матче с Ираном
14:32 · Чемпионат мира 2026
Новиков - о матче с Ираном: «Сборной России нужно играть мотивированно»
14:25 · Чемпионат мира 2026
Булыкин рассказал, чего ждёт от сборной России в матче с Ираном
14:02 · Чемпионат мира 2026
Сёмин: «Матч с Ираном - отличная проверка на прочность для сборной России»
13:40 · Чемпионат мира 2026
Колосков рассказал, что думает о матче Иран - Россия
13:20 · Чемпионат мира 2026
Бушманов высказался о составе сборной России на матч с Ираном
25 Февраля
16:56 · Чемпионат мира 2026
Петржела: «Сегодня никому нет дела до сборной России»
16:16 · Италия. Серия А
Гранат: «Головина и Миранчука надо пригласить в сборную России»
16:15 · Россия. Премьер-лига
​Агент Барбоза верит в возвращение Дзюбы в сборную России
24 Февраля
23:48 · Чемпионат мира 2026
В сборной Бразилии определились с главной альтернативой Анчелотти
Все новости
Рекомендуем