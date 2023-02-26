Колосков: «Матч против Ирана — глоток свежего воздуха для игроков сборной России»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об объявлении товарищеского матча между сборными России и Ирана.

«Матч против Ирана — глоток свежего воздуха для игроков сборной России. Наши футболисты давно не играли против соперника такого уровня. У Ирана в команде много высококлассных игроков. Там пять-шесть футболистов выступают в лучших европейских чемпионатах», — заявил функционер в интервью изданию «РБ Спорт». Колосков выразил надежду на то, что российской команде удастся завершить эту встречу лучше, чем игры против Таджикистана и Узбекистана, в которых зрители не увидели забитых мячей.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина проведут первый матч в 2023 году в Тегеране 23 марта. За предыдущий год российская команда сыграла две нулевые ничьи при одной победе.