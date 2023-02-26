Булыкин: «Игра с Ираном принесёт пользу сборной России»

Экс-форвард российской национальной команды Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем товарищеском матче сборных России и Ирана.

«Конечно, игра с Ираном принесёт пользу. Думаю, что в первую очередь это повлияет на мотивацию футболистов. Всем болельщикам будет интересно увидеть хороший футбол и победу нашей сборной», — заявил бывший игрок «Локомотива» и «Аякса» в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, тренерскому штабу Валерия Карпина необходимо полагаться на футболистов, находящихся в форме, и рассчитывать на сильнейший состав для достижения результата.

Напомним, что сборная России проведёт свой первый поединок в 2023 году в Тегеране 23 марта.