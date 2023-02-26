Булыкин оценил возможность вызова Дзюбы в сборную России на матч против Ирана

Бывший форвард российской национальной команды Дмитрий Булыкин высказался о возможном возвращении Артёма Дзюбы в сборную.

«Если он будет забивать и играть в ближайших матчах, то, конечно, можно над этим подумать. У него сумасшедшая мотивация и глаза горят. Сейчас Карпину надо опираться на таких футболистов. Потому что ему нужны победы», — заявил участник Евро-2004 в интервью изданию«РБ Спорт». По его мнению, в голове у экс-капитана российской сборной есть цель стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды, что может стать реальностью при хорошей форме Дзюбы.

Напомним, что Артём Дзюба не вызывался в расположение сборной России после Евро-2020. На его счету 30 голов в 55 матчах.